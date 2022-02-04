Kahramanmaraşspor 3 puan peşinde

6 Şubat Pazar günü 22 maçta 21 puan toplayan Sarıyer’i Osmaniye’de konuk edecek olan Kahramanmaraşspor 6 puan değerindeki önemli bir maça çıkıyor. Osmaniye 7 Ocak Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 13:00'de başlayacak. TFF 2.lig kırmızı grupta yer alan Kahramanmaraşspor, 2021 – 2022 Futbol Sezonunda Kırmızı grubundaki, 24.haftanın maçı Kahramanmaraşspor için kritik bir viraj. Kırmızı Grup’ta yer alan 2. Lig Kahramanmaraşspor’un, 20 takımla mücadele ediyor. Ligin 24. Haftasında Osmaniye 7 Ocak Stadyumunda oynayacak olan Kahramanmaraşspor’un bu hafta işi oldukça zor. Pazar günü onanacak olan mücadele her iki takım için çok büyük önem arz ediyor.

Pazar günü oynayacağı Sarıyerspor maçı hazırlıklarını günde çift İdman yaparak sürdürmeye devam eden Kahramanmaraşspor’da sakatlığı geçen futbolcular yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürürken takımda moral ve motivasyonun iyi olduğu gözlemlendi. Kahramanmaraşspor, 2021 – 2022 Futbol Sezonunda Kırmızı grubundaki, 24. Hafta karşılaşması olan Sarıyerspor Kulübü müsabakası Kahramanmaraşspor için zor bir maça çıkacak. Zorlu bir maça çıkacak olan Kahramanmaraşspor grupta alt taraflarda yer alan Sarıyerspor karşısında iyi oyununu sürdürüp en az 1 puanla sahadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu maç için Osmaniye de Oynanacak maçta Kahramanmaraşspor’da hedef en az 3 puan olurken 2021-2022 sezonunda 3 puan hedefi ile maça çıkacak.