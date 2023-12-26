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Kahramanmaraş’ta sakatlanan futbolcuyu hakem taşıdı!

Futbol Hakemi Mehmet Gökçeli, sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı.

Kahramanmaraş’ta sakatlanan futbolcuyu hakem taşıdı!

Kahramanmaraş’ta sakatlanan futbolcuyu hakem taşıdı!

Futbol Hakemi Mehmet Gökçeli, sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı.

26 Aralık 2023 Salı 12:13

Kahramanmaraş Yerel Amatör Küme u-18 Liginde Lig müsabaka heyecanı devam ediyor.

U-18 Lig Müsabakasında A grubu müsabakaları Ferhuş Sahası'nda oynanan müsabakalarla devam ediyor.

A grubunda mücadele eden Onikişubat İdmanyurduspor ile Döngele Bozdağ spor arasında 17.00'da oynanan müsabakanın 63.dakikasında Onikişubat İdmanyurdu sporlu futbolcu aldığı darbe ile sakatlık geçirdi.

İlk müdahaleyi maçın sağlıkçısı yaparken sahada sedye olmayınca müsabaka hakemi Mehmet Gökçeli futbolcuyu kucağına alarak saha kenarına getirirken, tedavisine sağlık personeli tarafından devam edildi.

Mehmet Gökçeli’nin bu hareketi ise futbolseverler tarafından taktirle karşılandı.

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Kahramanmaraş’ta Sakatlanan Futbolcuyu Hakem Taşıdı!
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