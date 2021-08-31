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Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli yüzücü Sevilay Öztürk: 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm

Milli sporcu Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48’lik derecesiyle 3. sırayı alarak bronz madalya kazandı.

Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli yüzücü Sevilay Öztürk: 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm

Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli yüzücü Sevilay Öztürk: 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm

Milli sporcu Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48’lik derecesiyle 3. sırayı alarak bronz madalya kazandı.

31 Ağustos 2021 Salı 11:52
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Öztürk, böylelikle Türkiye'ye yüzmede tarihin ilk paralimpik madalyasını getirdi.

Milli yüzücü, heyecanını A Haber ekranlarında milyonlarla paylaştı. O anları anlatan Öztürk, "Ben yarım saat önce madalyanın hayalini kurmuştum ve yarım saat sonra hayalim gerçekleşti. Bir an şoka girdim. 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm. Gerçekten aldım madalyayı. Ülkemize kazandırdım. Bayrağımızı dalgalandırdım, çok mutlu oldum, sevinçten ağladım." dedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48'lik derecesiyle 3.'lük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay, Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzmede madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti. Sümeyye Boyacı ise aynı yarışta 43.94'lük zamanıyla 4. sırada yer aldı.

Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli yüzücü, heyecanını A Haber ekranlarında milyonlarla paylaştı. Sevilay Öztürk'ün canlı yayındaki ifadeleri şöyle:

Ben çok mutlu oldum. Mutluluğu anlatılmaz. Yaşanır. Çok güzel bir yarış geçirdim. Toplamda 9 yarışa girdim. Hepsinde final yaptım, sadece 100 metrede final yapamadım o da çok zorlu bir yarıştı. Güzel bir yarıştı. Madalyamı aldım, ülkemize bu madalyayı kazandırdım, çok mutlu oldum kendi adıma ve ülkem adına. Çok heyecanlıydı. Suya girdiğimde suyun içi ayrı bir hayat. Yani çok güzeldi. Ben yarım saat önce madalyanın hayalini kurmuştum ve yarım saat sonra hayalim gerçekleşti. Bir an şoka girdim. 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm. Gerçekten aldım madalyayı. Ülkemize kazandırdım. Bayrağımızı dalgalandırdım, çok mutlu oldum, sevinçten ağladım.

Ben olimpiyata Gaziantep'te hazırlandım. 1 yıldan fazla süre burada hazırlıklarımı sürdürdüm. Bana orda çok destek oldular. Biz bir ekip olarak orada çalıştık ve madalyayı kazandık. Haftada 15 antrenman yaptım.

Bu dönemde çok zorlandığımız zamanlar oldu ama sonucu çok güzel oldu. Yakın zamanda bir dünya şampiyonası var orada artık madalyamın rengini değiştirmek istiyorum."

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