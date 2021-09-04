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AKEDAŞ’tan kayıp kaçak kontrollü

Sorumluluk bölgesi olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çözüm odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sayaçlarda kayıp kaçak kontrolleri yaptı.

AKEDAŞ’tan kayıp kaçak kontrollü

AKEDAŞ’tan kayıp kaçak kontrollü

Sorumluluk bölgesi olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çözüm odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sayaçlarda kayıp kaçak kontrolleri yaptı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:05
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Akedaş, sayaçlarda kayıp kaçak kontrolleri yaptı.

Sorumluluk bölgesi olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çözüm odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sayaçlarda kayıp kaçak kontrolleri yaptı.

Sorumluluk bölgesi olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çözüm odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım faaliyetleri kapsamında hizmet kalitesini daha iyiye taşıyabilmek amacıyla Kahramanmaraş bölgesinde 40 kişilik personelden oluşan ekiple sayaç kontrol işlemi gerçekleştirdi. Sayaç kontrolü sırasında olası kaçak elektrik durumlarına rastlanma ihtimaline karşı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Kahramanmaraş Emniyetinden de destek alarak 40 kişilik ekip ile akşam saatlerinde 800’den fazla kullanıcının sayaçlarını yerinde inceledi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da teknoloji, inovasyon ve yazılıma yaptığı yatırımla teknik kaybı minimuma indirmeyi hedefleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yaptığı başarılı saha çalışmalarıyla kaçak elektrik kullanım oranını da Türkiye ortalamasının altında tutmayı görev süresi boyunca başardı.


Akedaş, sayaçlarda kayıp kaçak kontrolleri yaptı

Sorumluluk bölgesi olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çözüm odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., sayaçlarda kayıp kaçak kontrolleri yaptı.

Sorumluluk bölgesi olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çözüm odaklı çalışmaları, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım faaliyetleri kapsamında hizmet kalitesini daha iyiye taşıyabilmek amacıyla Kahramanmaraş bölgesinde 40 kişilik personelden oluşan ekiple sayaç kontrol işlemi gerçekleştirdi. Sayaç kontrolü sırasında olası kaçak elektrik durumlarına rastlanma ihtimaline karşı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Kahramanmaraş Emniyetinden de destek alarak 40 kişilik ekip ile akşam saatlerinde 800’den fazla kullanıcının sayaçlarını yerinde inceledi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da teknoloji, inovasyon ve yazılıma yaptığı yatırımla teknik kaybı minimuma indirmeyi hedefleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yaptığı başarılı saha çalışmalarıyla kaçak elektrik kullanım oranını da Türkiye ortalamasının altında tutmayı görev süresi boyunca başardı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. görev bölgesi olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta lokasyon bazında tüketilen enerji miktarını dijital platformlar üzerinden takip ederek raporlayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., 01 Eylül 2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde Kahramanmaraş merkezde 40 saha personeli ile sayaç kontrolüne yönelik geniş çaplı incelemeler gerçekleştirdi.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği kaçak elektrik kullanımına yönelik kontrollerde mahallede geniş bir çalışma yapan saha personelleri 800 den fazla adreste sayaçları inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda 11 abonenin kaçak elektrik kullandığı tespit edilirken konularında uzman kişilerden oluşan ekipler tüketiciye rahatsızlık vermeden kontrollerini titizlikle tamamladı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkileri; “kaçak elektrik kullanmak hem kendi hem de komşularının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış olacaklarını, Kaçak elektrik kullanan tüketiciler için Türk Ceza Kanununda yer alan KARŞILIKSIZ YARARLANMA suçuna dayalı olarak, TCK'nın 163 maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulacağını belirtmişlerdir. Tüketicilerimizden istediğimiz hem kendi hem de komşularının can ve mal güvenliğinin daha iyi sağlanması için kaçak enerji kullanan bireyleri 186 numaralı çağrı merkezimize veya sosyal medya hesaplarımıza özel mesaj yoluyla bildirmeleri rica ederiz. Kaçak elektrik kullanıcılarını ihbar eden tüketicilerimizin isimleri kesinlikle gizli kalacaktır.” şeklinde açıklama yaptı.

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