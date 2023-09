Deva Partisi Kahramanmaraş Vekili Karatutlu ,”Deprem Bölgesi İçin Afet Bakanlığı Kurulmalı”

Bölgenin imarının 5-10 yıl süreceğini ifade eden Karatutlu, “Bu bölgedeki iş yerleri, bu bölgedeki sanayinin ayağa kalması bu kadar süreç alacak. Dolayısıyla Ankara'dan bu işlerin yönetilmesi, oradan gönderilen yönetmeliklerle çözülmesine imkan yok.” dedi.



DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, koordinatör vekil olarak da görev yaptığı deprem bölgesiyle ilgili bilgiler verdi.



Deprem bölgesinde Deva Partisi'nin sorumlu milletvekili olduğunu belirten Vekil Karatutlu, “Depremin etkilediği illeri geziyorum. Şuanda Kahramanmaraş’tayım. Depremin üzerinden yedi ay geçti. Bu 7 ay öncesinde depremin daha öncelerini de konuşmak lazım. Yaklaşık 500 yılda bir olan bu bölgedeki depremin geleceğini yaklaşık 20 yıl üzerinden geçtiğini bütün sivil toplum örgütleri özellikle İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisler Odası bunun yanında siyaset yaklaşık olarak 5-6 yıldır dillendirmekteydik. Hatta Maraş Kongremize Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan geldiğinde ilk söylediği Maraş'ın güneyinin çok büyük risk altında olduğunu ve buna derhal bir kentsel dönüşüm ile cevap verilmesi gerektiği 2 yıl önceki kongremizde de söylemişti. Ama maalesef o kongrede konuştuğu otel dahil o güney dediği bölge tamamen yerle bir oldu. Bunu kimse kaale almadı. Özellikle 20 yıldaki iktidarın en önemli özelliği herhangi bir bilgiye, herhangi bir sivil toplum örgütüne herhangi bir meslek örgütüne karşı itibarsız bir şekilde onlarla görüşme yapmamasıydı. Bunun sonuçları tabii ki yansıdı. Ben de o dönemde hastanenin yıkılacağını, deprem bölgesinde yapıldığını belirten basın açıklaması yapmıştım. Aslında olay 1970’li yıllarda başlayan Kahramanmaraş güneyindeki sıvılaşmış bölgeye yedi, sekiz, dokuz, on, hatta on altı kata varan imar izninin verilmesiyle başlanmıştır. Olayın geçmişi 1972’de başlamıştır. Bu dönemde devam eden belediyecilik anlayışıyla güneye bu tür izinler verildi ve şu anda güney tamamen devre dışı kaldı. 1984 yılında o zaman belediye başkanı kuzey bölgesinde dağların sırtına şehri taşıdığı için kuzey ve batı bölgemizde şu an hasar daha az bir vaziyette yaşanabilir bir bölüm burada bulunmakta aynı zamanda depremin öncesini hatırlattıktan sonra deprem anında da yine ben buradaydım. Yaklaşık 25 gün boyunca terk etmedim. Burada dağıtım ve yardım hizmetlerine katıldım. Maalesef 2,5 gün yine devletin bütün organlarıyla burada olmadığına ben şahit oldum. Bununla ilgili kayıtlarda da bulundum. Videolarda çektim. Maalesef hükümet bu tür büyük afete hazırlıklı olmadığını görmüş olduk.” dedi.



HÜKÜMET KİBİRLİ TAVRINDAN VAZGEÇMİYOR



Depremde AFAD’ın bölge dağıtım merkezinde fay hattı üzerinde olduğu için yıkıldığını belirten Karatutlu, “Bundan sonra bir aydan sonra artık neler yapılabileceği konuşuldu. Hükümet bu yapılanmada öncelikle yine kibirli bir şekilde kendinin yapacağı tavrı gösterince buradaki özellikle merkez meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin direnciyle karşılaştı. Buradaki inşaat mühendisleri, mimarlık mühendisler odası, aynı zamanda jeoloji mühendisleri, o da başkanları gibi sivil toplum örgütlerinin bir nebze diyaloğa dönüştü. Ve bu diyalogla şehrin imarı için öncelikle alanların tespiti başlandı. Maalesef bu alan tespitinde de çok da fazla hızlı davranıldı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir yıl içerisinde yıkılan bütün binaları yapacağım diye afaki bir söz vermişti. Olamayacak bir sözdü tabii ki bu 3-4 bölgeye şu anda TOKİ'nin önderliğinde yine dışarıdan gelen insanlara ihale edilen bir bina yapımı söz konusu. Bizim talebimiz buradaki Kahramanmaraşlı müteahhitlerin ve inşaatla ilgili kişilerin bu yerelde kullanılması çünkü çok büyük bir iş kaybı da oldu bu bölgede depremle birlikte onun dışında sadece tabi barınmayı etkilemedi. Kendim de tıp doktoru olduğu için söyleyebilirim. Deprem bölgesinde fay hattına yapılan en büyük hastane ve bazı hastaneler şu anda devre dışı. Onun dışında iki özel hastane yıkıldı. Onun dışında 20 kilometre ötemizdeki Türkoğlu ilçesinin devlet hastanesi yıkıldı. Şu anda dört büyük hastane yıkıldı. Sadece Kahramanmaraş küçük bir hastaneye muhtaç bir şekilde sağlık hizmetleri yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu konuyla ilgili yaklaşık 40 çaba sarf ediyorum. Sağlık Bakanı'yla görüşmeye çalışıyorum. Maalesef deprem bölgesinde bu 4 ilde tek tıp doktoru milletvekili olduğum halde Sağlık Bakanlığından randevu almakta zorlanıyoruz. Onun dışında burada yine sağlık müdürü istifa etti. Sağlık Müdürü atanmadı. Yine Sağlık Bakanı burada duygusal bir yaklaşım göstermekte Kendi müdürlüğünün atlayacağını belirtti. Buradaki AK Partili siyasetçilerin önerdiği kişileri atamamanız için dört aydır diğer yani bir başka boşlukta sağlıkta devam etmekte. “ diye konuştu.



YÜZYILIN DESTEKLERİ VERİLMESİ LAZIM



Esnafın ve sanayicin zor durumda olduğunun altını çizen Vekil Karatutlu, “ Burada esnaf çok büyük sıkıntıda, binlerce esnafın dükkanı tabii ki yıkıldı. Bunlar konteynerlarda günlük nafakalarını kazanmaya çalışıyorlar. Ama maalesef halkın terk ettiği bölgelerdeki konteynerlarda işe yaramıyor. Bunlara halbuki deprem yaşamamış gibi diğer illerde yaşanan elektrik borçları, vergi borçları, su borçları, işte birkaç ay ötelendikten sonra tahsil edilme yoluna gidilmeye çalışılmakta. Bu tür büyük ana depremlerde en az bir yıl, iki yıl, üç yıl kadar bu tür zarar görmüş esnafa muhakkak ki ve muhakkak vergi muafiyeti ötelenmesi elektrik gibi su gibi doğal gaz gibi veyahutta bunların ödeyeceği SSK vergileri gibi Bağ-Kur gibi vergilerin muhakkak iki, üç yıl ötelenmesi gerekiyor. Kendisi hükümet şunu verir yüz yılın afeti, yüzyılın afetiyse yüzyılın desteklerini vermen lazım bu şehirlere. Bu şehirlerin büyük bir kısmı yok vaziyette. Esnaf şikayetçi, sanayici bakın dört vilayette sanayide en çok yıkılan yer Kahramanmaraş diğer illere göre Hatay'da bina açısından birinci sırada sayabiliriz ama Kahramanmaraş'ın sanayisi hemen hemen yüzde yetmişi devre dışı kaldı. Kahramanmaraş bir sanayi kentiydi. İhracatı yüzde 30’lara düştü. Kahramanmaraş Türkiye'den kuyumculuk sektörünün ikinci büyük sektörüydü. 500 tane atölyenin olduğu kuyumcukent şu anda devre dışı ve ne yapılacağını bilmez vaziyette büyük bir koordinasyonsuzluk var. Çiftçi sorunlu şeker pancarının alımı için günlerce sıra veriyorlar. Ondan önce de buğdaydan sorun vardı. Devletin burayı altıncı teşvik bölgesi yapmasının bizim için bir anlamı yok. Altıncı teşvik bölgesi yeni yatırımlarda gerekli biz diyoruz ki zaten eski yatırımlarımız bizim yıkıldı. Onlar üzerine bir takım teşvikler almamız gerekiyor ama maalesef olayın koordine edilemediği ve sıkıntıların yaşadığı süreç devam etmektedir.” şeklinde konuştı.



EĞİTİMDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR



Eğitimde bazı eksikliklerin devam ettiğini söyleyen Karatutlu, “Özellikle öğretmen tayin hakları verildi il dışına. Yeni öğretmenler ataması gelmesi onlara barınma için konteynerların bulunması Kahramanmaraş'ta ve diğer deprem bölgelerinde de böyledir. Barınma sorunu var. Kira sorunu var. İş yeri kiraları ve ev kiraları 5 katına çıktı buralarda gelen gelen kalifiye memurlarımız, öğretmenlerimiz, doktorlarımız, hakim ve savcılar bir konteynerde başını sokacak yer arıyorlar ve kendilerini geçici görüyorlar. Ailelerini getirmiyorlar ve buradaki bir yılını tamamlayıp gitme gibi böyle bir verimli olmayan bir çalışma sistemi kuruyorlar Dolayısıyla bizim eğitimimizde de aynı şekilde bugün özellikle bunu belirtmek istiyorum. Burada birçok okul hasarlı olunca gençlerimiz açık liseye doğru yönlendi. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yönetmenlikte bu dönem son sınıf öğrencilerin açık öğretime geçemeyeceklerini belirtti. Bu deprem bölgesi için büyük bir sorun. Yani bunun derhal tabii ki bunu Milli Eğitim olarak mecliste gündeme getireceğiz ama özellikle bu dört ilde muhakkak açık liseleri tekrar devreye sokulması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü çocukların kalacak yeri yok çocukların okullarında sorun var. “ dedi.



GÜNÜBİRLİK ZİYARETLERLE BU İŞ OLMAZ



Hükümet her şeyin normalmiş gibi deprem illerinde aynı yönetmenliği ve aynı kanunları uygulamaya çalıştığına dikkati çeken Vekil Karatutlu, “Maalesef gelen bakanlarda da öyle. Günübirlik bakanlar veriyor. 30-40 arabayla konvoyla geziyorlar. Mezarlara gidiyorlar, dua ediyorlar. Bir toplantı yapıp Kahramanmaraş’ı terk ediyorlar. Aynı şey Hatay için, Adıyaman için de geçerli. Biz istiyoruz ki bu bölgede 7/24 kalacak bir bakanlık bir afet bakanlığının oluşturulması bu bölgenin imarı 5-10 yıl sürecek. Bu bölgedeki iş yerleri, bu bölgedeki sanayinin ayağa kalması bu kadar süreç alacak. Dolayısıyla Ankara'dan bu işlerin yönetilmesi, oradan gönderilen yönetmeliklerle çözülmesine imkan yok. Hükümet bizi anlamıyor. Deprem şehirlerindeki milyonlarca insanı bugün Kahramanmaraş'ın nüfusu 1 milyon 140 bindi depremden önce. Hatay'ın 1 milyon 800 bindi. Malatya'nın 1 milyona yakın, Adıyaman'ın 700 bine yakındı. Burada dört vilayet tamamen hepsini gezdiğim için biliyorum tamamen esnafıyla, sanayisiyle barınma sorunuyla devre dışı kalmış durumda. “ şeklinde konuştu.