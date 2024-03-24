İyi Parti adayı Dr. Can; “Seçimden sonra malınıza çökecekler”

İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, parti teşkilatıyla Elmalar Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek ve İYİ Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ahmet Altun eşlik etti.

İftarların açılıp tatlıların yendiği akşam buluşmasında ilk konuşmayı İl Başkanı Süleyman Tekerek yaptı.

“10 YILDIR BAŞKAN, ŞİMDİ GERÇEK BELEDİYECİLİK YAPMAYA KARAR VERMİŞ”

Başkan Tekerek, Elmaların kapısına kilit vurulacağını savundu.

Amacın tarımı, hayvancılığı, eğitimi bitirmek olduğunu vurgulayan Tekerek “Amaçları sosyal yardıma muhtaç bir toplum üretmek. Dulkadiroğlu belediye başkanı 10 yıldır başkan. Şimdi yazmış, gerçek belediyecilik yapmaya karar vermiş. Bunu yazarken utanması lazım. Kendinden devralacağı belediyeye gerçek belediyecilik yapacağını söylemiş. Bugüne kadar sahte belediyecilik yaptığını beyan etmiş.” diye konuştu.

İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can ise bölgenin mevcut iktidar tarafından yıllardır ihmal edildiğine dikkat çekti.

Elamlar Mahallesinin en büyük sorundan birinin yol ve su olduğunu ifade eden Can, “Elmalar benim ikinci evim sayılır. Buraya değer verilmediğini hepimiz biliyoruz. Belediye onlarda ama sanki onlar muhalefetmiş gibi hareket ediyorlar. Okul, sağlık ocağı, sosyal tesisler anlamında bir hizmet yok. Şehre yakın olmasına rağmen bu hizmetlerin verilmemesi sizin bunlara sandıkta iyi bir ders vermeniz için iyi bir sebep.” dedi.

“KEFİL OLDUĞU APARTMANLAR ÇÖKTÜ, BİR TANE SUÇLU YOK”

Belediyelerden bir tane suçlunun olmadığını söyleyen Can, deprem davalarının peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.

Can; “Deprem oldu, Allahın afeti amenna ama 2022 yılında verilen ruhsatlar, kefil olduğu apartmanlar çöktü altında insanlar öldü. Hiçbir sorumlusu yok, belediye başkanından en küçük memuruna kadar bir tane belediye çalışanından suçlu yok. Çünkü adalette kendi suçlarını kapattılar. Sanki ölenler suçluymuş gibi kaldı. Biz göreve geldiğimizde bu davaların peşini bırakmayacağız.” Şeklinde konuştu.

“SEÇİMDEN SONRA MALINIZA ÇÖKECEKLER”

Mevcut yönetimin rezerv alan bahanesiyle insanların tapulu mallarına çökme hazarlığında olduğunu belirtti.

Uygulama için seçimden sonrasını işaret eden Can sözlerini şöyle noktaladı;

“Meralara göz koymaya başladılar. Şu anda rezerv alan, orta hasarlı evler diye evinize tamirat yapamıyorsunuz. Seçimden sonra malınıza çökecekler. Şehrin içinde değerli arsaların üzerine çöküyorlar. Seçimi kazanırlarsa artık her şey ellerinde olacak, mallarınıza çökecekler.”