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Yedikuyular'da güneşli havada kayak keyfi

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler güneşli havada karın keyfini çıkardı.

Yedikuyular'da güneşli havada kayak keyfi

Yedikuyular'da güneşli havada kayak keyfi

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler güneşli havada karın keyfini çıkardı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 17:49
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Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Bölgede birçok şehre yakın olan tesise, Gaziantep başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Mersin'den birçok ziyaretçi geliyor.

Osmaniye'den gelen ziyaretçilerden Mücahit Karakaya, öğrencileriyle keyifli vakit geçirmek amacıyla Yedikuyular Kayak Merkezi'ne geldiğini belirtti.

Kayak merkezinde güzel bir atmosfer olduğunu dile getiren Karakaya, "Öğrencilerimizle burada zaman geçirmek istedik. Güzel bir etkinlik olsun istedik. Tesis çok güzel, hoşuma gitti. Serbest etkinlikte öğrencilerimiz hem kızak hem de kayakta zaman geçirdiler. Memnun oldular." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hasan Peltek de her yıl Yedikuyular Kayak Merkezi'ne geldiğini ve keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Kayak merkezinin kente yakın mesafede olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu belirten Peltek, "Her hafta geliyorum ve her hafta buradayım. Kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

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Yedikuyularda Güneşli Havada Kayak Keyfi
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