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Gelir testi yaptıranların borcu silinecek

Tam 4 milyon vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası’nda dev bir adım atılıyor. 31 Mart 2021’e kadar gelir testi yaptırıp geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtlarken kritik son tarihi de açıkladı.

Gelir testi yaptıranların borcu silinecek

Gelir testi yaptıranların borcu silinecek

Tam 4 milyon vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası’nda dev bir adım atılıyor. 31 Mart 2021’e kadar gelir testi yaptırıp geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtlarken kritik son tarihi de açıkladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 10:33
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Hükümet, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açtı. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.

Milyonları ilgilendiren GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtladı. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkânı bulunuyor.

GECİKME CEZASI VE ZAMMIN TAMAMI SİLİNECEK

Bu tarihe kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi durumunda düzenlemede yer alan son dakika detaylarına göre borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirleniyor.

BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK

Örneğin, 6 bin 374 lira anapara borcu 3 bin 344 lira gecikme cezası, gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısının bu tarihe kadar borcunu ödemesi durumunda 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı ödeyecek.

SON TARİHİ AÇIKLADI

Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıran, bugüne kadar test yaptırmayanlar, borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testini yaptırır ve geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa GSS borçları silinecek, primleri devlet yatıracak.

GSS borçlularının borçlarını ödeyene kadar geçen sürede sağlığa erişim koşulları ise şöyle olacak; Ağustos 2000 ve öncesi prim borçlarına bakılmadan hastaneye gitmeleri durumunda geriye dönük 1 yıl içinde 30 gün prim ödenmiş olması koşuluyla sağlık hizmeti alabilecek.
Ağustos 2020 sonrasında 60 gün ve daha fazla prim borcu olmaması koşulu ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar özel hastaneler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlanılacak, eczanelerden ilaç temin edilebilecek.

KISMİ ÇALIŞANLAR FAYDALANACAK

Bağ-Kur, tarımda süreksiz çalışanlar, toplu taşıma araçlarında kısmi çalışanlar da borçlarını yapılandırarak, ilk taksit ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanacak.

GELİR TESTİNİ SAKIN KAÇIRMAYIN

Bu yıl ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 lira olup ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Ödeme gücü de gelir testi ile belirleniyor. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcu çıkartılıp daha önce hiç gelir testine girmeyenler, bu tarihe kadar bulundukları ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek test yaptırabilir. Yapılacak testin sonucunda hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların prim borçları silinecek

30 NİSAN'DAN SONRA SAĞLIK HİZMETİ YOK

GSS prim borcu olanlar SGK sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Hükümet vatandaşların mağdur olmaması için geçici düzenlemelerle borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanıdı. Son düzenleme ile 31 Aralık 2021'de bitecek olan süre 30 Nisan 2021'e uzatıldı.

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