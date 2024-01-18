Ak Parti Kahramanmaraş için Fırat Görgel dedi!

AK Parti, yerel seçimlere ilişkin ikinci aday tanıtım toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor. ATO Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak toplantıda 17 büyükşehir ve 31 ilin belediye başkan adayları kamuoyuyla paylaşılacak.
Kulislere sızan ve artık neredeyse netleşen Büyükşehir Belediye Başkan Adayları şöyle:
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
Ankara: Turgut Altınok
Antalya: Hakan Tütüncü
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bursa: Alinur Aktaş
Denizli: Osman Zolan
Diyarbakır: Halis Bilden
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Gaziantep: Fatma Şahin
Hatay: Mehmet Öntürk
İstanbul: Murat Kurum
İzmir: Hamza Dağ
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Konya: Uğur İbrahim Altay
Malatya: Sami Er
Manisa: Cengiz Ergün (MHP Adayı)
Mardin: Abdullah Erin
Mersin: Serdar Soydan (MHP Adayı)
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Hilmi Güler
Sakarya: Yusuf Alemdar
Samsun: Halit Doğan
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Van: Abdulahat Arvas
AK Parti'nin bugün açıklanacak 31 İl Belediye Başkan Adayları listesinin de şu şekilde olması bekleniyor:
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Enver Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Ardahan: Yunus Baydar
Artvin: Mehmet Kocatepe
Bartın: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu (MHP Adayı)
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzincan: Bekir Aksun (MHP Adayı)
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkari: İsmet Ölmez
Iğdır: Ülkü Öcal
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Karabük: Özkan Çetinkaya
Karaman: Mevlüt Akgün
Kars: Ötüken Senger (MHP Adayı)
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırklareli: Derya Bulut (MHP Adayı)
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Raşit Polat
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Osmaniye: İbrahim Çenet (MHP Adayı)
Rize: Rahmi Metin
Siirt: Ekrem Olğaç
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Sivas: Hilmi Bilgin
Şırnak: Mehmet Yarka
Tokat: Eyüp Eroğlu
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakır
Yalova: Mustafa Tutuk
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak aday tanıtım toplantısında, partisinin seçim stratejisi ve adaylarıyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaşacak. Adaylar, seçim sürecinde kendi bölgelerinde ve illerinde projelerini anlatarak halka kendilerini tanıtacak.