Ak Parti Kahramanmaraş için Fırat Görgel dedi!

AK Parti, yerel seçimlere ilişkin ikinci aday tanıtım toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor. ATO Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak toplantıda 17 büyükşehir ve 31 ilin belediye başkan adayları kamuoyuyla paylaşılacak.

Kulislere sızan ve artık neredeyse netleşen Büyükşehir Belediye Başkan Adayları şöyle:

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Ankara: Turgut Altınok

Antalya: Hakan Tütüncü

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Diyarbakır: Halis Bilden

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Gaziantep: Fatma Şahin

Hatay: Mehmet Öntürk

İstanbul: Murat Kurum

İzmir: Hamza Dağ

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Konya: Uğur İbrahim Altay

Malatya: Sami Er

Manisa: Cengiz Ergün (MHP Adayı)

Mardin: Abdullah Erin

Mersin: Serdar Soydan (MHP Adayı)

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Sakarya: Yusuf Alemdar

Samsun: Halit Doğan

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Van: Abdulahat Arvas

AK Parti'nin bugün açıklanacak 31 İl Belediye Başkan Adayları listesinin de şu şekilde olması bekleniyor:

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Enver Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bartın: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu (MHP Adayı)

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzincan: Bekir Aksun (MHP Adayı)

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: İsmet Ölmez

Iğdır: Ülkü Öcal

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Karabük: Özkan Çetinkaya

Karaman: Mevlüt Akgün

Kars: Ötüken Senger (MHP Adayı)

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırklareli: Derya Bulut (MHP Adayı)

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Raşit Polat

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Osmaniye: İbrahim Çenet (MHP Adayı)

Rize: Rahmi Metin

Siirt: Ekrem Olğaç

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Sivas: Hilmi Bilgin

Şırnak: Mehmet Yarka

Tokat: Eyüp Eroğlu

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakır

Yalova: Mustafa Tutuk

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak aday tanıtım toplantısında, partisinin seçim stratejisi ve adaylarıyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaşacak. Adaylar, seçim sürecinde kendi bölgelerinde ve illerinde projelerini anlatarak halka kendilerini tanıtacak.