Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Ali Öztunç: “Milletin vergi yükü bir yılda yüzde 91,2 arttı”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AK Parti’nin vatandaşı yüksek enflasyon ve vergiler altında ezdiğini söyledi.

Ali Öztunç: “Milletin vergi yükü bir yılda yüzde 91,2 arttı”

Ali Öztunç: “Milletin vergi yükü bir yılda yüzde 91,2 arttı”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AK Parti’nin vatandaşı yüksek enflasyon ve vergiler altında ezdiğini söyledi.

26 Ocak 2024 Cuma 12:01

Öztunç,“2023 yılındaki 5 trilyon 210 milyar liralık bütçe gelirinin 4 trilyon 501 milyar liralık kısmını vergi gelirleri oluşturdu. 2022 yılına göre yüzde 91,2 oranında artan vergi gelirlerinin yüzde 65,5’ini dolaylı vergiler (KDV, ÖTV ve benzeri vergiler), yüzde 34,3 dolaysız vergiler meydana getirdi” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’nin ekonomik felakete doğru gittiğini, sürekli zamlarla ve arttırılan vergilerle bütçeyi denkleştirilmeye çalışıldığını, bunu yaparken de faturanın vatandaşa kesildiğine dikkat çekti. Öztunç, “Geçen yıl dolaylı vergiler yüzde 101,4 oranında artarak 2 trilyon 9466 milyar liraya yükselirken, doğrudan vergiler ise yüzde 74,6 oranında artarak 1 trilyon 555 milyar liraya çıktı. Dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artış kaydederek yüzde 65,5’e çıktı. Türkiye’de işçiler Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi. AKP, dolaylı vergilerle zenginlerden çok dar gelirlilerden alıyor. 2024’te de durum değişmiyor, vergi yükü daha da artacak” dedi.

ADALETSİZ VERGİ ÜCRETLERİ ERİTİYOR

Adaletsiz vergi ve kesintilerin ücretleri kemirdiğini belirten Öztunç, çalışanların bir yandan yüksek enflasyon bir yandan adaletsiz vergi ve kesinti yükü altında ezildiğini söyledi. Öztunç, “Hem dolaylı vergiler hem de doğrudan vergiler enflasyondan oldukça yüksek oranda artış kaydetti. TÜİK’in enflasyon oranını doğru kabul edersek vergi gelirlerinde reel olarak yüzde 9,4 oranında bir artış yaşandı. Milli gelir büyüme oranının yüzde 4 civarında kaldığı dikkate alındığında 2023 yılında vatandaşın vergi yükünde oldukça ciddi bir artış yaşandığı sonucu çıkıyor. Adaletsiz vergiler, dar gelirlinin ekmeğini küçültüyor” dedi.

EN YÜKSEK OTOMOBİL VERGİSİ TÜRKİYEDE

Toplanan verginin yüzde 10’unun motorlu taşıtlar ÖTV’sinden elde edildiğine dikkat çeken Öztunç, “Bu oran 4 sene önce yüzde 2 idi,Temmuz itibarıyla hükümetin topladığı 100 lira verginin 10 lirası motorlu taşıtlar ÖTV’sinden geldi. Bu miktar 2019 yılında sadece 2 liraydı. Araçların yüzde 80’lik ÖTV diliminde olması Türk tüketicisinin otomobil erişiminde önemli bir sorun oluşturmakta ve artık tüm otomobiller 80 ve üzeri vergi dilimine girmiş durumda" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ali Öztunç: “Milletin Vergi Yükü Bir Yılda Yüzde 912 Arttı”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör: “Kalıcı konutların teslimi başlıyor”
Başkan Güngör: “Kalıcı konutların teslimi başlıyor”
Kahramanmaraş’ta vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi
Kahramanmaraş’ta vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi
Kahramanmaraş'ta kar etkili oldu!
Kahramanmaraş'ta kar etkili oldu!
Kahramanmaraş’ta 1 Şubat’ta deprem konutlarının kuraları çekilecek
Kahramanmaraş’ta 1 Şubat’ta deprem konutlarının kuraları çekilecek
Başkan Gürbüz, “20 araç 250 personel ile sahadayız”
Başkan Gürbüz, “20 araç 250 personel ile sahadayız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber