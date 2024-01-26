Ali Öztunç: “Milletin vergi yükü bir yılda yüzde 91,2 arttı”

Öztunç,“2023 yılındaki 5 trilyon 210 milyar liralık bütçe gelirinin 4 trilyon 501 milyar liralık kısmını vergi gelirleri oluşturdu. 2022 yılına göre yüzde 91,2 oranında artan vergi gelirlerinin yüzde 65,5’ini dolaylı vergiler (KDV, ÖTV ve benzeri vergiler), yüzde 34,3 dolaysız vergiler meydana getirdi” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’nin ekonomik felakete doğru gittiğini, sürekli zamlarla ve arttırılan vergilerle bütçeyi denkleştirilmeye çalışıldığını, bunu yaparken de faturanın vatandaşa kesildiğine dikkat çekti. Öztunç, “Geçen yıl dolaylı vergiler yüzde 101,4 oranında artarak 2 trilyon 9466 milyar liraya yükselirken, doğrudan vergiler ise yüzde 74,6 oranında artarak 1 trilyon 555 milyar liraya çıktı. Dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artış kaydederek yüzde 65,5’e çıktı. Türkiye’de işçiler Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi. AKP, dolaylı vergilerle zenginlerden çok dar gelirlilerden alıyor. 2024’te de durum değişmiyor, vergi yükü daha da artacak” dedi.

ADALETSİZ VERGİ ÜCRETLERİ ERİTİYOR

Adaletsiz vergi ve kesintilerin ücretleri kemirdiğini belirten Öztunç, çalışanların bir yandan yüksek enflasyon bir yandan adaletsiz vergi ve kesinti yükü altında ezildiğini söyledi. Öztunç, “Hem dolaylı vergiler hem de doğrudan vergiler enflasyondan oldukça yüksek oranda artış kaydetti. TÜİK’in enflasyon oranını doğru kabul edersek vergi gelirlerinde reel olarak yüzde 9,4 oranında bir artış yaşandı. Milli gelir büyüme oranının yüzde 4 civarında kaldığı dikkate alındığında 2023 yılında vatandaşın vergi yükünde oldukça ciddi bir artış yaşandığı sonucu çıkıyor. Adaletsiz vergiler, dar gelirlinin ekmeğini küçültüyor” dedi.

EN YÜKSEK OTOMOBİL VERGİSİ TÜRKİYEDE

Toplanan verginin yüzde 10’unun motorlu taşıtlar ÖTV’sinden elde edildiğine dikkat çeken Öztunç, “Bu oran 4 sene önce yüzde 2 idi,Temmuz itibarıyla hükümetin topladığı 100 lira verginin 10 lirası motorlu taşıtlar ÖTV’sinden geldi. Bu miktar 2019 yılında sadece 2 liraydı. Araçların yüzde 80’lik ÖTV diliminde olması Türk tüketicisinin otomobil erişiminde önemli bir sorun oluşturmakta ve artık tüm otomobiller 80 ve üzeri vergi dilimine girmiş durumda" diye konuştu.