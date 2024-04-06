Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi idrak edildi!

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da coşkuyla kutlandı.

Abdulhamid Han Camii'nin 15 bin kişilik kapasiteli iç mekanına sığmayan vatandaşlar, bahçede de namaz kılarak 30 bin kişiyle Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Kentte yaşanan 6 Şubat depreminin ardından tüm camilerin yıkılması sebebiyle çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da Abdulhamid Han Camii'ne akın etti.

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı inancıyla ibadet etmek isteyenler, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Abdulhamid Han Camii'ni doldurdu. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluda ve cami dışında açtıkları seccadeler ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti.

Teravih namazının ardından vatandaşlar, teşbih namazı da kılarak ellerini semaya kaldırıp, Gazze'deki zulme maruz kalan mazlumlar için de dualar ettiler.

Abdülhamid Han Camii Müezzini Ali Altınköprü, "Allahu Teala, Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketinden istifade eden kullarından eylesin bizleri. En kısa sürede çıkacağımız bayramı ümmeti Muhammed'e bayram olarak yaşamayı nasip etsin. Tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek gecesini kutluyorum. Kadir Gecesi'nin feyzinden istifade edebilmek için bugün camimizdeki olağan yoğunluğu gördük" dedi.